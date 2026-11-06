Riesen Stau auf der A25: Dieser Unfall war schuld

Eine Ukrainerin (48) lenkte ihren Lkw am Freitag gegen 13.20 Uhr auf der A25 Welser Autobahn Richtung Linz. Dabei verlor die Frau aus bislang unbekannter Ursache auf Höhe Marchtrenk die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr über Verkehrsleiteinrichtungen sowie ein Betonelement einer Baustelleneinrichtung, kollidierte mit dem Wagen eines 46-Jährigen aus Wels, prallte anschließend gegen die Mittelleitschiene und stieß noch mit dem Wagen eines 70-jährigen Deutschen zusammen.