Riesen Stau auf der A25: Dieser Unfall war schuld

Eine Lkw-Lenkerin baute am Freitagmittag auf der A25 bei Marchtrenk in OÖ einen spektakulären Unfall. Die Folge: die Welser Autobahn war stundenlang gesperrt und es gab einen riesigen Stau.
Eine Ukrainerin (48) lenkte ihren Lkw am Freitag gegen 13.20 Uhr auf der A25 Welser Autobahn Richtung Linz. Dabei verlor die Frau aus bislang unbekannter Ursache auf Höhe Marchtrenk die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr über Verkehrsleiteinrichtungen sowie ein Betonelement einer Baustelleneinrichtung, kollidierte mit dem Wagen eines 46-Jährigen aus Wels, prallte anschließend gegen die Mittelleitschiene und stieß noch mit dem Wagen eines 70-jährigen Deutschen zusammen.
Drei verletzte Personen
Bei dem Unfall wurden die Lkw-Lenkerin sowie der 46-Jährige leicht sowie dessen 39-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die verletzten Personen wurden in das Klinikum Wels gebracht. Die A25 Richtung Linz musste während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten bis 15 Uhr komplett gesperrt werden. Anschließend war die Strecke bis 17 Uhr lediglich über einen Fahrstreifen befahrbar.
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