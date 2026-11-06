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Kurz vor Auswärtsspiel

Trainer erfuhr von möglicher Entlassung aus Medien

Salzburg: Sport-Nachrichten
06.11.2026 21:46
Muss im Winter gehen: Christoph Lessacher.
Muss im Winter gehen: Christoph Lessacher.(Bild: Adi Aschauer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die Winterpause bei Nordligist Hallein wird spannend. Die Salinenstädter trennen sich im Winter wohl von ihrem Cheftrainer. Einen Topkandidaten als Nachfolger soll es bereits geben. Kurios: Der möglicherweise scheidende Trainer erfuhr davon aus den Medien.

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Die Hinrunde verlief bei Nordligist Hallein durchwachsen. Nach einem soliden Start fiel der Aufsteiger nach wochenlanger Durstrecke auf Rang 13 ab und kämpft gegen den Abstieg. Die Krise in der Salinenstadt spitzte sich zunehmend zu. Eine Talfahrt, in der sich Cheftrainer Christoph Lessacher mehr Rückhalt von der Klubspitze gewünscht hätte und längst nicht mehr fest im Sattel saß.

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Am Ende ist es wie in einer Liebesbeziehung, wo es Veränderungen braucht. Und das wird in der Winterpause auch der Fall sein.

David KÖNIG, Sportboss UFC Hallein

Wie die „Krone“ nun erfuhr, sollen sich die Wege zwischen den Tennengauern und dem 36-Jährigen wohl schon nach dem Auswärtsspiel am Samstag in Gurten trennen und der neue Chefcoach bereits ante portas stehen. Das Kuriose dabei? Mit Halleins (Noch)-Cheftrainer Christoph Lessacher selbst wurde von Seiten der Klubführung bislang nicht gesprochen. „Mit dem Vorstand gab es keinen Kontakt, ich habe keine Ahnung, was der vorhat. Ich werde mich und auch das Team bestmöglich vorbereiten. Alles andere werde ich nach dem Spiel erfahren. Ich habe es ja bislang nur von den Medien und den Spielern gehört“, meinte der scheidende Trainer am Freitagabend. 

Halleins König spricht von „nötiger Veränderung“
Sportboss David König, dessen Verhältniss zu Lessacher in den letzten Wochen nahezu eingeforen ist, meinte allerdings schon am Mittwoch zur „Krone“: „Am Ende ist es wie in einer Liebesbeziehung, wo es Veränderungen braucht. Und das wird in der Winterpause auch der Fall sein.“ 

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Nach Aussage der Klubchefs soll Lessacher am Samstag, wenn es für die Halleiner zum Jahreskehraus noch nach Gurten geht, an der Seitenlinie stehen. Im Anschluss daran soll dann auch der Trainer von seinem Aus offiziell erfahren. 

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