Trainer erfuhr von möglicher Entlassung aus Medien

Wie die „Krone“ nun erfuhr, sollen sich die Wege zwischen den Tennengauern und dem 36-Jährigen wohl schon nach dem Auswärtsspiel am Samstag in Gurten trennen und der neue Chefcoach bereits ante portas stehen. Das Kuriose dabei? Mit Halleins (Noch)-Cheftrainer Christoph Lessacher selbst wurde von Seiten der Klubführung bislang nicht gesprochen. „Mit dem Vorstand gab es keinen Kontakt, ich habe keine Ahnung, was der vorhat. Ich werde mich und auch das Team bestmöglich vorbereiten. Alles andere werde ich nach dem Spiel erfahren. Ich habe es ja bislang nur von den Medien und den Spielern gehört“, meinte der scheidende Trainer am Freitagabend.