Bürmoos mit Nullnummer statt Herbstmeistertitel

Doch wie sagte Weltfußballer Lothar Matthäus einst: „Wäre, wäre, Fahrradkette!“ Die Flachgauer hatten bisher jede Heimpartie für sich entschieden. Die Tennengauer wurden allerdings zum Stolperstein. Die Truppe von SVB-Coach Valentino Jovic kam nicht über ein 0:0 hinaus. „Ich weiß nicht mehr, wie oft sie auf der Linie gerettet haben. Es ist schon bitter, weil spielerisch war das ein super Spiel von uns“, erklärte der Übungsleiter.