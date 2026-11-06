Neuer Pflegenotdienst startet in der Stadt

Die Zuweisung erfolgt hauptsächlich über die Gesundheitshotline 1450. Unterstützung kommt dann in erster Linie nach Hause. Klassische pflegerische Notfälle sind zum Beispiel der dringende Wechsel eines Katheters oder von Wundverbänden. Auch Fahrten in das Krankenhaus sollen durch den neuen Notdienst eingespart werden.