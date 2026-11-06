Neuer Pflegenotdienst startet in der Stadt

Die Landesregierung hat es für das ganze Bundesland angekündigt: Jetzt startet der neue Pflegenotdienst vorerst einmal im Salzburger Stadtgebiet. Mit Jahresbeginn soll der Betrieb aufgenommen werden.
Projektstart ist der 1. Jänner 2027. Dann muss Personal aufgebaut werden. Die Stadt plant mit bis zu zehn Vollzeitstellen. Geholfen werden soll rund um die Uhr.
Die Zuweisung erfolgt hauptsächlich über die Gesundheitshotline 1450. Unterstützung kommt dann in erster Linie nach Hause. Klassische pflegerische Notfälle sind zum Beispiel der dringende Wechsel eines Katheters oder von Wundverbänden. Auch Fahrten in das Krankenhaus sollen durch den neuen Notdienst eingespart werden.
Das Projekt in der Stadt kostet rund 1,13 Millionen Euro pro Jahr. Es läuft vorerst drei Jahre lang. Land und Gesundheitskasse (ÖGK) unterstützen. Ziel ist es, den Pflegenotdienst in Folge auf das ganze Bundesland auszurollen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.