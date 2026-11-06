Liefering siegt im Derby gegen Austria Salzburg

Im Zweitliga-Derby zwischen Liefering und Austria Salzburg holten die Jungbullen am Ende einen souveränen 4:1-Sieg. Huetz brachte die Violetten in Hälfte eins in Front. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Hausherren jedoch deutlich stärker und gewannen nach Toren von Kosakiewic, einem Doppelpack von Kenneth und einem Elfmeter von Ivanschitz.
Die Serie geht weiter! Liefering bleibt auch im fünften Heimspiel im Derby gegen Austria Salzburg siegreich! Nach 0:1-Rückstand präsentierten sich die Jungbullen in Hälfte zwei deutlich stärker und entschieden das Duell verdient für sich. Die Violetten vergaben indes vor mehr als 6000 Zuschauern einige hochkarätige Chancen. Wie im Derby im September 2025 drehte Liefering die Partie.
Huetz brachte Austria Salzburg früh in Führung
Beim Anstoß nahmen sich die Lieferinger Paris Saint-Germain als Vorbild. Der Ball wurde einfach weit Richtung Eckfahne ins Seitenout geschossen. Danach übernahmen die Jungbullen gleich das Kommando. Den ersten Schuss (3.) gab aber Simon Pirkl für die Austria ab, dieser ging aber am Tor von Jonas Winklhofer vorbei. Nach acht Minuten klingelte es dann zum ersten Mal im Gehäuse der Jungbullen: Christian Huetz kam frei innerhalb des Sechzehners zum Schuss und verwerte souverän. Daraufhin brachen auf der Südtribüne in der Red Bull Arena erstmals die Dämme, wurde Pyrotechnik gezündet.
Danach war es die Austria, die mit mehr Selbstvertrauen das Spiel an sich riss. Liefering musste sich erst erfangen, kam in Minute 36 durch einen Freistoß von Nico Masching zur nächsten Chance.
Nach dem aus Lieferinger Sicht unzufriedenstellenden Auftritt wechselte Trainer Danny Galm zur Pause gleich dreifach, brachte Jakob Zangerl, Johannes Moser und Miha Matjasec. In Minute 57 war es Raphael Kosakiewic, der per Kopf auf 1:1 stellte. In Hälfte zwei hatten die Jungbullen klar die Überhand, belohnten sich folgerichtig mit dem Treffer. Für den Lungauer war es der erste in der 2. Liga. Danach folgte Chance um Chance für Liefering. Doch auch die Austria kam im Konter zu Möglichkeiten, Tamar Crnkic vergab zwei „Hunderter“ jedoch leichtfertig.
Danach plätscherte das Salzburger Derby vor sich hin, bis Adejenughure (81.) kurz außerhalb des Sechzehners den Ball bekam, ihn sehr gut abdeckte und Richtung Strafraum marschierte, um das 2:1 zu erzielen. Der 19-Jährige war es auch, der kurz darauf einen Elfmeter rausholte. Ilia Ivanschitz, gerade eingewechselt, verwandelte zum 3:1 und machte den Deckel drauf. Wie vor einem Jahr drehte Liefering im Derby gegen die Austria die Partie und holte nach Rückstand noch den Sieg. Die Austria war geschlagen, Adejenughure (90.) hatte jedoch noch nicht genug und erzielte das 4:1.
ADMIRAL 2. Liga: Liefering – Austria Salzburg 4:1 (0:1). Tore: Kosakiewic (57.), Adejenughure (81., 90.), Ivanschitz (84., Foulelfmeter); Huetz (8.). – Red Bull Arena, Harkam.
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