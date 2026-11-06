Liefering siegt im Derby gegen Austria Salzburg

Danach plätscherte das Salzburger Derby vor sich hin, bis Adejenughure (81.) kurz außerhalb des Sechzehners den Ball bekam, ihn sehr gut abdeckte und Richtung Strafraum marschierte, um das 2:1 zu erzielen. Der 19-Jährige war es auch, der kurz darauf einen Elfmeter rausholte. Ilia Ivanschitz, gerade eingewechselt, verwandelte zum 3:1 und machte den Deckel drauf. Wie vor einem Jahr drehte Liefering im Derby gegen die Austria die Partie und holte nach Rückstand noch den Sieg. Die Austria war geschlagen, Adejenughure (90.) hatte jedoch noch nicht genug und erzielte das 4:1.