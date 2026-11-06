Nirgendwo sonst ist Bier ohne Alkohol so beliebt

Ausgerechnet im Bundesland Salzburg! Dort, wo Bier eine lange Tradition hat und auch die älteste Privatbrauerei Österreichs beheimatet ist, hat die alkoholfreie Variante besonders viele Anhänger. Damit liegt Salzburg österreichweit auf Platz eins.
Die Salzburger lassen also immer öfter die Promille weg. Knapp hinter ihnen liegen die Steirer mit 37 Prozent. Österreichweit greifen hingegen nur 31 Prozent gerne zur alkoholfreien Variante. Besonders beliebt ist diese bei den 18- bis 39-Jährigen.
Doch die klassische Biertradition bleibt lebendig. 81 Prozent der Österreicher sehen Bier als wichtigen Bestandteil der heimischen Getränkekultur. Fast jeder Zweite (48 Prozent) trinkt zumindest mehrmals im Monat eines. Dabei bevorzugen 71 Prozent regionale oder österreichische Biere. Besonders beliebt bleiben Märzen, Pils und Zwickl. Gleichzeitig achten 59 Prozent darauf, nicht zu viel Alkohol zu trinken.
Das geht aus dem 18. Bierkulturbericht der Brau Union hervor. Dafür wurden im März 2500 Österreicher ab 18 Jahren befragt.
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