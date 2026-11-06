Nirgendwo sonst ist Bier ohne Alkohol so beliebt

Doch die klassische Biertradition bleibt lebendig. 81 Prozent der Österreicher sehen Bier als wichtigen Bestandteil der heimischen Getränkekultur. Fast jeder Zweite (48 Prozent) trinkt zumindest mehrmals im Monat eines. Dabei bevorzugen 71 Prozent regionale oder österreichische Biere. Besonders beliebt bleiben Märzen, Pils und Zwickl. Gleichzeitig achten 59 Prozent darauf, nicht zu viel Alkohol zu trinken.