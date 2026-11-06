Lkw-Lenker fälschte sein eigenes Pickerl

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Pinzgauer Straße flog ein 58-jähriger Tennengauer auf. Der Lkw-Lenker hatte die Begutachtungsplaketten seines Fahrzeugs und Anhängers eigenhändig manipuliert, um deren Gültigkeit vorzutäuschen.
Am Donnerstagmittag kontrollierten Polizisten einen 58-jährigen Tennengauer, der mit seinem Lkw samt Anhänger auf der Pinzgauer Straße (B311) in Bruck an der Großglocknerstraße unterwegs war. Dabei fielen den Beamten nicht nur sichtbare technische Mängel auf. Auch die Begutachtungsplaketten waren gefälscht.
Der Mann hatte kurzerhand selbst neue Löcher eingestanzt und die ursprünglichen mit dem ausgestanzten Material wieder verschlossen. So sollten die Pickerl weiterhin gültig erscheinen.
Die Polizei nahm die Kennzeichen von Lkw und Anhänger ab. Neben mehreren Verwaltungsübertretungen wird der 58-Jährige wegen Fälschung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.
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