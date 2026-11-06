Lkw-Lenker fälschte sein eigenes Pickerl

Am Donnerstagmittag kontrollierten Polizisten einen 58-jährigen Tennengauer, der mit seinem Lkw samt Anhänger auf der Pinzgauer Straße (B311) in Bruck an der Großglocknerstraße unterwegs war. Dabei fielen den Beamten nicht nur sichtbare technische Mängel auf. Auch die Begutachtungsplaketten waren gefälscht.