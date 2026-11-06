Drogenlenker verwickelte Unschuldige in Unfall

Zwei Autofahrerinnen verletzt

Wie die Polizei in einer Aussendung informierte, verlor er bei seiner Flucht im Bereich der Morzger Straße schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein Auto. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen dritten Pkw geschleudert. Dabei wurden beide Fahrerinnen und der 18-Jährige verletzt. Sie wurden durch das Rote Kreuz in umliegende Krankenhäuser gebracht.