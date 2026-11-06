Drogenlenker verwickelte Unschuldige in Unfall

Ein 18-jähriger Fahrer, der unter Drogeneinfluss stand, lieferte sich am Donnerstag in Salzburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Weil er mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte gegen einen anderen Pkw und verwickelte ein drittes Auto in den Unfall. Zwei Fahrerinnen wurden verletzt.
Der 18-jährige Tennengauer reagierte bei dem späteren Drogentest positiv auf Cannabis und Kokain. Im Verkehr aufgefallen war dieser zunächst, weil er im Stadtgebiet in Salzburg eine rote Ampel missachtete. Daraufhin ignorierte er die Anhalteversuche der Polizei und erhöhte seine Geschwindigkeit.
Zwei Autofahrerinnen verletzt
Wie die Polizei in einer Aussendung informierte, verlor er bei seiner Flucht im Bereich der Morzger Straße schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein Auto. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen dritten Pkw geschleudert. Dabei wurden beide Fahrerinnen und der 18-Jährige verletzt. Sie wurden durch das Rote Kreuz in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Die Polizei stellte zudem Suchtmittelutensilien in seinem Auto sicher. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen ist noch unbekannt, dürfte aber laut Polizei hoch sein. Der junge Lenker wurde mehrfach angezeigt.
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