Iraner sagte bei Polizei: „Wollte Vermieter töten“

Ein in Salzburg lebender Iraner (44) war offensichtlich wütend auf seinen Vermieter: Zweimal richtete er laut den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft im April 2026 Todesdrohungen an den Akademiker, der ihm nicht nur einen Wohnort ermöglicht, sondern auch bei Mietrückständen geholfen und ihm sogar ein Darlehen gegeben hat. Trotz dieser Hilfe pfiff der Iraner auf die Mietzahlungen. Als der Vermieter ihn raus haben wollte, weckte das die Wut in ihm, die sich am 1. April beinahe entladen hätte. Beinahe nur, weil das Opfer an jenem Tag urlaubsbedingt nicht arbeiten war.