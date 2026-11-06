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„Krone“-Lieblingswirt

Stammgäste: „Haben uns große Sorgen gemacht!“

Salzburg
06.11.2026 15:00
Inhaberin Dragana (M) mit Ehemann Dragan (re.) und Koch Joseph Palanog.
Inhaberin Dragana (M) mit Ehemann Dragan (re.) und Koch Joseph Palanog.(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die Pizzeria Rangie im Salzburger Stadtteil Gnigl lebt auch von seinen Stammgästen. Manche kehren sogar jeden Tag ein, wie das Salzburger Senioren-Paar Lore und Stephan. Die beiden Pensionisten sprachen mit der „Krone“ auch über ihre dunkelste Stunde im Lokal.

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Für eine Pizzeria ungewöhnlich früh sperren die Inhaber Dragana und Dragan schon am Vormittag auf, um die ersten Gäste zu begrüßen. „Stammgäste“, von denen es laut dem Ehepaar einige gibt. „Wir sind sehr froh, dass wir sie haben. Es ist schön zu sehen, wenn sich die Menschen hier auch treffen“, sagte Dragana beim „Krone“-Besuch.

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Es ist schön zu sehen, wenn sich die Menschen hier auch treffen.

Dragana VUSIC, Inhaberin Pizzeria Rangie

Gemeint hat die gebürtige Bosnierin auch Lore (77) und Stephan (79). Das Ehepaar aus dem Salzburger Stadtteil Gnigl kehrt seit vielen Jahren täglich ein. Und bestellt stets das Mittagsmenü.

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„Wir sind schon älter und deshalb sind wir froh, wenn die Küche daheim kalt bleiben kann“, erzählte Lore, die mit ihrem Gatten nur rund zwei Gehminuten entfernt wohnt. „Für uns ist das praktisch. Wir kommen nicht mehr so oft in die Stadt und hier schmeckt es uns einfach immer richtig gut“, grinste das Ehepaar in ihrem Lieblingslokal, wo sie im Dezember 2025 aber auch einen bitteren Abend erlebten.

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Küchenbrand ließ Stammgäste zittern
Denn aufgrund eines Küchenbrandes mussten sämtliche Gäste evakuiert werden. „Das war schon sehr schlimm für uns. Wir haben uns große Sorgen gemacht“, erzählen die zwei Stammgäste, die monatelang um eine Wiedereröffnung zittern mussten, am Ende aber aufatmen konnten. „Uns gibt das viel, wenn so etwas noch auf einer persönlichen Ebene stattfinden kann. Wo gibt es das heutzutage noch?“

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