Stammgäste: „Haben uns große Sorgen gemacht!“

„Wir sind schon älter und deshalb sind wir froh, wenn die Küche daheim kalt bleiben kann“, erzählte Lore, die mit ihrem Gatten nur rund zwei Gehminuten entfernt wohnt. „Für uns ist das praktisch. Wir kommen nicht mehr so oft in die Stadt und hier schmeckt es uns einfach immer richtig gut“, grinste das Ehepaar in ihrem Lieblingslokal, wo sie im Dezember 2025 aber auch einen bitteren Abend erlebten.