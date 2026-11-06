Mit einem Sieg verabschiedete sich Seekirchen am Freitag in die Winterpause in der Regionalliga Nord. Für Cheftrainer Tomislav Jonjic gab es doppelten Grund zur Freude.
Mit einem Ausrufezeichen verabschiedete sich am Freitag Seekirchen in die Winterpause in der Regionalliga Nord. Gegen Steyr drehten die Flachgauer einen 0:1-Rückstand und gewannen am Ende mit 4:2. Nach Patrick Bruggers Ausgleich gelang Christoph Chudoba vom Punkt die erstmalige Führung. Ein Doppelpack von Aaron Boold Volkert, der einmal ebenfalls vom Punkt traf, sorgten für eine klare Angelegenheit am Wallersee.
Ich bin sehr glücklich, dass ich auch im nächsten Jahr noch Trainer sein kann. Ich arbeite sehr gerne hier.
Tomislav JONJIC, Cheftrainer SV Seekirchen
Bild: ÖFB
„Das war eine sehr gute Leistung von uns und ein sehr verdienter Sieg“, lobte Cheftrainer Tomislvav Jonjic nach der Partie. Der Cheftrainer bleibt auch im Frühjahr an der Seitenlinie der Wallerseer. „Ich wollte mich nie in den Vordergrund stellen. So richtig Thema war es nie, dass ich gehe. Ich bin sehr glücklich, dass ich auch im nächsten Jahr noch Trainer sein kann. Ich arbeite sehr gerne hier“, so der Kroate nach der Partie.
Jonjic: „Mannschaft ist gut genug“
Ob sich seine Mannschaft im Winter verändern wird, bleibt offen. „Wir haben schon gezeigt, was wir können. Ich finde, die Mannschaft ist gut genug. So richtig darüber ausgetauscht haben wir uns aber noch nicht.“ Die weiteren Salzburger Drittligisten kämpfen am Samstag um die letzten Zähler des Jahres. Schlusslicht FC Pinzgau hat Kuchl zu Gast, St. Johann trifft auf Grödig und Grünau bekommt es mit Bad Leonfelden/Schenkenfelden zu tun.
Für Halleins Cheftrainer Christoph Lessacher könnte das Gastspiel im oberösterreichischen Gurten indes seine letzte Partie für die Salinenstädter werden. Der 36-Jährige steht bei den Tennengauern wohl vor dem Aus. Kurios: Während Sportboss David König im Winter Veränderungen auf der Trainerbank ankündigte, wurde mit dem (Noch)-Cheftrainer noch nicht gesprochen. Die Mannschaft sei allerdings bereits informiert.
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