„Das war eine sehr gute Leistung von uns und ein sehr verdienter Sieg“, lobte Cheftrainer Tomislvav Jonjic nach der Partie. Der Cheftrainer bleibt auch im Frühjahr an der Seitenlinie der Wallerseer. „Ich wollte mich nie in den Vordergrund stellen. So richtig Thema war es nie, dass ich gehe. Ich bin sehr glücklich, dass ich auch im nächsten Jahr noch Trainer sein kann. Ich arbeite sehr gerne hier“, so der Kroate nach der Partie.