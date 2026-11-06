Mails gehackt! Firma um hohe Geldsumme abgezogen

Unbekannte Betrüger hackten sich in das Mailsystem einer Salzburger Firma und versendeten eine fingierte Rechnung an die Buchhaltung. Diese überwies mehr als zehntausend Euro an ein Bankkonto in Portugal. Dann kam die Firma drauf – da steckten vermutlich Betrüger dahinter ...
Eine Summe im unteren fünfstelligen Betrag – also mindestens zehntausend Euro – überwies die Salzburger Firma an das angegebene Bankkonto bereits am 29. Oktober. Die unbekannten Täter hatten sich Zugang zum Mailsystem des Unternehmens verschaffen und die Buchhaltung mit einer fingierten Rechnung kontaktiert.
Die 45-jährige Firmenchefin aus Salzburg Stadt erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Polizei. Komisch sei ihr das Ganze erst aufgefallen, als die Betrüger Firmenmails gelöscht hatten, so die Polizei zur „Krone“.
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