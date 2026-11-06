Ferres tankt nach Ehe-Aus neue Kraft in Salzburg

Besonders nach den jüngsten Fotos dürfte Ferres auch Zeit zum Durchatmen brauchen: Ihr Ex, der Unternehmer Carsten Maschmeyer, wurde in den USA Hand in Hand mit einem deutlich jüngeren Model an seiner Seite abgelichtet. Der Unternehmer hat mittlerweile zwar gegenüber deutschen Medien dementiert, dass es sich dabei um seine neue Freundin handle. Ein bitterer Beigeschmack bleibt beim Anblick der Bilder dennoch.