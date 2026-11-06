Ferres tankt nach Ehe-Aus neue Kraft in Salzburg

Es war das Ende eines langen Lebensabschnittes von Schauspielerin Veronica Ferres: Die Trennung der Schauspielerin von ihrem Carsten Maschmeyer nach über 15 Jahren war Ende August öffentlich geworden. Während er mittlerweile bereits mit einem jungen Model Händchen hält, hat sie andere Wege gefunden, um das Ehe-Aus zu bewältigen.
Die 61-jährige Mimin hat offensichtlich beschlossen nicht in Trauer und Selbstmitleid zu versinken, sondern stürzt sich lieber in die Arbeit. Den ganzen Oktober über drehte sie in Salzburg. Jetzt genehmigte sie ihren Followern ein paar private Einblicke. Sie teilte ihre Lieblingsplätze in einem Instagram-Video.
Darin unter anderem zu sehen: Ferres im Café Tomaselli, im Domquartier, an der Uferpromenade und auf dem Kapuzinerberg. Vor allem bei ausgedehnten Spaziergängen in der Nonnberggasse mit Blick auf die Stadt bekommt die Schauspielerin gut ihren Kopf frei.
Besonders nach den jüngsten Fotos dürfte Ferres auch Zeit zum Durchatmen brauchen: Ihr Ex, der Unternehmer Carsten Maschmeyer, wurde in den USA Hand in Hand mit einem deutlich jüngeren Model an seiner Seite abgelichtet. Der Unternehmer hat mittlerweile zwar gegenüber deutschen Medien dementiert, dass es sich dabei um seine neue Freundin handle. Ein bitterer Beigeschmack bleibt beim Anblick der Bilder dennoch.
Die Schauspielerin wollte sich bislang nicht zu den Aufnahmen äußern. Deutsche Medien, darunter die „Bunte“ berichteten aber, Veronica Ferres habe überrascht auf Anfragen zu den Fotos reagiert.
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