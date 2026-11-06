Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ex mit Model gesichtet

Ferres tankt nach Ehe-Aus neue Kraft in Salzburg

Land & Leute
06.11.2026 14:22
Veronika Ferres stürzte sich nach dem bitteren Ehe-Aus in die Arbeit.
Veronika Ferres stürzte sich nach dem bitteren Ehe-Aus in die Arbeit.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Es war das Ende eines langen Lebensabschnittes von Schauspielerin Veronica Ferres: Die Trennung der Schauspielerin von ihrem Carsten Maschmeyer nach über 15 Jahren war Ende August öffentlich geworden. Während er mittlerweile bereits mit einem jungen Model Händchen hält, hat sie andere Wege gefunden, um das Ehe-Aus zu bewältigen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die 61-jährige Mimin hat offensichtlich beschlossen nicht in Trauer und Selbstmitleid zu versinken, sondern stürzt sich lieber in die Arbeit. Den ganzen Oktober über drehte sie in Salzburg. Jetzt genehmigte sie ihren Followern ein paar private Einblicke. Sie teilte ihre Lieblingsplätze in einem Instagram-Video.

Darin unter anderem zu sehen: Ferres im Café Tomaselli, im Domquartier, an der Uferpromenade und auf dem Kapuzinerberg. Vor allem bei ausgedehnten Spaziergängen in der Nonnberggasse mit Blick auf die Stadt bekommt die Schauspielerin gut ihren Kopf frei.

Lesen Sie auch:
Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer bei der Romy-Gala im November 2025 in Kitzbühel.
„Tiefe Freundschaft“
Diese deutsche Schauspielerin hat sich getrennt!
25.08.2026

Besonders nach den jüngsten Fotos dürfte Ferres auch Zeit zum Durchatmen brauchen: Ihr Ex, der Unternehmer Carsten Maschmeyer, wurde in den USA Hand in Hand mit einem deutlich jüngeren Model an seiner Seite abgelichtet. Der Unternehmer hat mittlerweile zwar gegenüber deutschen Medien dementiert, dass es sich dabei um seine neue Freundin handle. Ein bitterer Beigeschmack bleibt beim Anblick der Bilder dennoch.

Die Schauspielerin wollte sich bislang nicht zu den Aufnahmen äußern. Deutsche Medien, darunter die „Bunte“ berichteten aber, Veronica Ferres habe überrascht auf Anfragen zu den Fotos reagiert. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Land & Leute
06.11.2026 14:22
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Veronica Ferres
Salzburg
Instagram
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
337.168 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
133.890 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
118.793 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1267 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
861 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
846 mal kommentiert
Newsletter
Mehr Land & Leute
Ex mit Model gesichtet
Ferres tankt nach Ehe-Aus neue Kraft in Salzburg
Erste Weihnachtstöne
Salzburger Christkindlmarkt wird heute aufgebaut
Tonnenschwere Tore
So massiv wird das neue Festspielzentrum
32. Bergfilmfestival
Von heimischen Almen bis zum Mount Everest
Gut Aiderbichl
Weihnachtszauber mit Lamas, Ziegen und Katzen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf