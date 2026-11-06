Zeugen beobachteten sturzbetrunkenen Lenker

Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut saß ein Autofahrer in Saalfelden am Steuer. Zeugen beobachteten ihn, wie er auf einem Parkplatz einen Pkw rammte.
Der Mann hatte am Donnerstag viel zu tief ins Glas geschaut: Er setzte sich danach trotzdem ins Auto und wollte ausparken. Zeugen beobachteten den Lenker, der sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle hatte, wie er einen geparkten Pkw rammte und verständigten die Polizei.
Ein Alkovortest ergab bei dem 41-Jährigen einen Wert von 2,26 Promille. Eine weitere Testung verweigerte er. Eine Anzeige folgt nun.
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