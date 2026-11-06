„Es ist jedes Jahr wieder ein Highlight!“

230 Tage nach dem letzten Weltcuprennen der Olympiasaison greifen Österreichs Biathleten wieder an. Nach einem Umbruch im Betreuer- und Servicteam stehen die Zeichen auf Neuanfang. Am Wochenende geht es für die Athleten in Vuokatti (Finnland), darum sich in zwei Qualirennen für den Weltcupauftakt in Kontiolahti zu empfehlen.
Trainingskleidung aus, Startnummer an!
Für die heimischen Biathleten wird es in Vuokatti ernst. Am Samstag wartet ein Sprint, tags darauf folgt ein Kurz-Einzel – danach werden die Weltcuptickets für den Auftakt in Kontiolahti vergeben.
„Druck mache ich mir keinen“, bleibt der Saalfeldener Lukas Haslinger entspannt. Nach einem Trainingssturz vor wenigen Wochen auf Rollern - er hatte Hautabschürfungen, Prellungen und musste am Ellbogen genäht werden - ist er wieder fit. „Die Form ist gut“, stellte der 23-Jährige klar.
Das gilt auch für Lea Rothschopf. Die Kuchlerin ist glücklich, endlich wieder auf weißem Untergrund zu laufen. „Es ist super und jedes Jahr wieder ein Highlight, das erste Mal auf Schnee zu laufen“, grinst sie.
Ihr Sommer verlief gut, das Training griff, die Motivation ist hoch. „Ich bin froh, dass es jetzt losgeht, und gehe zuversichtlich in die Rennen.“
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