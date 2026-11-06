„Es ist jedes Jahr wieder ein Highlight!“

230 Tage nach dem letzten Weltcuprennen der Olympiasaison greifen Österreichs Biathleten wieder an. Nach einem Umbruch im Betreuer- und Servicteam stehen die Zeichen auf Neuanfang. Am Wochenende geht es für die Athleten in Vuokatti (Finnland), darum sich in zwei Qualirennen für den Weltcupauftakt in Kontiolahti zu empfehlen.