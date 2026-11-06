Warum Kate für diesen Termin gefeiert wird

„Mir ging es genauso“

Kate unterhielt sich während des Termins auch mit Tom, einem ehemaligen Teilnehmer von Dose of Nature. Dabei enthüllte die Dreifach-Mama, dass ihr die Zeit in der Natur nicht nur durch ihre Chemotherapie geholfen habe, sondern auch dabei, wieder gesund zu werden. „Unsere Wege waren sehr, sehr unterschiedlich, aber es ist so wunderbar, von deiner Verbundenheit mit der Natur zu hören und davon, wie heilsam sie für dich war – mir ging es genauso“, sagte sie.