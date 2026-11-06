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„Danke fürs Teilen“

Warum Kate für diesen Termin gefeiert wird

Royals
06.11.2026 14:22
Der Kensington Palast veröffentlichte Bilder von Prinzessin Kates Termin Ende Oktober. Auf ...
Der Kensington Palast veröffentlichte Bilder von Prinzessin Kates Termin Ende Oktober. Auf Instagram wird die Ehefrau von Prinz William dafür jetzt gefeiert.(Bild: Laura Lewis/Kensington Palace)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Prinzessin Kate hat am Freitag auf Instagram für eine Überraschung gesorgt. Die Ehefrau von Prinz William veröffentlichte Aufnahmen ihres Besuchs bei einer Charity in London, der bereits im letzten Monat stattfand. Doch nicht nur das Thema, mit dem sich die 45-Jährige bei diesem Treffen auseinandersetzt, sorgt für Begeisterung, sondern auch ihr Style.

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Prinzessin Kate besuchte bereits am 21. Oktober Dose of Nature in London, eine Charity, die sich mit den Auswirkungen der Natur auf mentale Gesundheit beschäftigt. Wie Kate in ihrem Posting schreibt, unterstütze die Organisation „Menschen mit psychischen Herausforderungen durch ein klinisch geleitetes Programm, das Psychologie, die Verbindung zur Natur sowie eine individuelle Begleitung miteinander verknüpft“.

Im Gespräch mit Gründerin Dr. Alison Greenwood und der klinischen Leiterin Dr. Georgina Gould habe sie erfahren, „wie der Aufenthalt in der Natur dazu beitragen kann, dass wir uns zugleich ruhiger und wacher fühlen – ein Blick auf die wissenschaftlichen Hintergründe, vom Vogelgezwitscher bis hin zur Luft in einem Wald“, führte Kate weiter aus.

Auf Instagram machte Kate am Freitag öffentlich, dass sie bereits Ende Oktober bei der Charity Dose of Nature zu Gast war:

„Mir ging es genauso“
Kate unterhielt sich während des Termins auch mit Tom, einem ehemaligen Teilnehmer von Dose of Nature. Dabei enthüllte die Dreifach-Mama, dass ihr die Zeit in der Natur nicht nur durch ihre Chemotherapie geholfen habe, sondern auch dabei, wieder gesund zu werden. „Unsere Wege waren sehr, sehr unterschiedlich, aber es ist so wunderbar, von deiner Verbundenheit mit der Natur zu hören und davon, wie heilsam sie für dich war – mir ging es genauso“, sagte sie.

Schon in der Vergangenheit hatte Kate offen darüber gesprochen, dass sie während ihres Kampfes gegen den Krebs in der Natur Frieden finden und neue Kraft schöpfen konnte. 2025 teilte die Prinzessin von Wales mit, dass sie in Remission ist.

Fans begeistert von Thema
Dass Kate dieses Thema besonders am Herzen liegt und sie mit ihrem Besuch bei Dose of Nature erneut den Fokus auf die Wirkung der Natur auf die psychische Gesundheit legt, kommt bei den Instagram-Fans der Prinzessin von Wales ausgesprochen gut an. „Absolut wahr, ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Schönheit und Einfachheit der Natur wirken stets beruhigend“, freute sich ein Fan.

Prinzessin Kate begeisterte beim Termin mit der Charity Dose of Nature mit ihrem bodenständigen ...
Prinzessin Kate begeisterte beim Termin mit der Charity Dose of Nature mit ihrem bodenständigen Look.(Bild: Laura Lewis/Kensington Palace)

Ein anderer war sich sicher, dass für die Charity der Besuch der Thronfolgerin „die Welt bedeutet“ habe. „Die Arbeit, die sie leisten, ist so wichtig – und das sind wunderbare Praktiken für alle! Danke fürs Teilen!“, schrieb noch einer erfreut darüber, dass Kate ihre Follower über dieses Thema informiert.

„Königin der Barn Jackets“
Aber nicht nur Kates Besuch sorgte für Begeisterung, sondern auch ihr Look. Die 44-Jährige, die royale Glamour-Looks perfekt beherrscht, zeigte sich bei diesem Termin von ihrer bodenständigen Seite, trug hellblaue Jeans und einen dunkelblauen Pullover mit Turtleneck. Dazu kombinierte Kate eine rustikale Barbour-Jacke – ein Style, den sie privat gerne trägt. 

Auch ihre lange Mähne schien an diesem Tag nicht perfekt gestylt, sondern fiel ihr in natürlichen Locken über die Schultern.

Neben dem Posting jubelten die Fans über Kates Outdoor-Style. „Sie ist immer wunderschön. Sie ist die Queen der Barn Jackets“, schrieb einer in Anlehnung auf Kates Outdoor-Jacke. „Eine sehr schöne Prinzessin von Wales – so natürlich und eine wunderbare Gesprächspartnerin“, jubelte ein anderer.

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Und noch einer schrieb fast schon ehrfurchtsvoll: „Prinzessin Catherine kann äußerlich so wunderschön sein – und innerlich sogar noch schöner. Was für eine großartige Frau!“

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