Die Seelöwen auf den Spuren der „Galaktischen“

Die neue „Division II Plus“ legt los! Am Sonntag startet das neue Eishockey-Kind in Kärnten mit drei Partien in die Saison. Es ist nach der Division I die zweithöchste Spielklasse. Mit den Lendhafen Seelöwen, Spartans Althofen und Reifnitz Trouts gibt´s drei Favoriten, auch den Tarco Wölfen ist einiges zuzutrauen. Getestet wird eine neue Punkteregel, damit die Klubs nicht maßlos ehemalige Bundesligacracks und Legionäre einkaufen können.
Los geht’s! In der neu gegründeten „Division II Plus“ tragen alle Klubs ihre Partien in einer Eishalle aus – dazu setzt man auf eine Punkteregelung, die später einmal auf den Rest des Unterhauses ausgeweitet werden soll. Damit die Teams nicht maßlos einstige Profis holen können. 70 Punkte sind erlaubt – ein Ex-Bundesliga-Crack, der seine Karriere kürzlich beendet hat, zählt zehn. Dann wird über Alps-Liga-Akteure bis zu Jugendspielern nach unten bewertet.
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