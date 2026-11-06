Die Seelöwen auf den Spuren der „Galaktischen“

Los geht’s! In der neu gegründeten „Division II Plus“ tragen alle Klubs ihre Partien in einer Eishalle aus – dazu setzt man auf eine Punkteregelung, die später einmal auf den Rest des Unterhauses ausgeweitet werden soll. Damit die Teams nicht maßlos einstige Profis holen können. 70 Punkte sind erlaubt – ein Ex-Bundesliga-Crack, der seine Karriere kürzlich beendet hat, zählt zehn. Dann wird über Alps-Liga-Akteure bis zu Jugendspielern nach unten bewertet.