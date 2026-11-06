„Aktion scharf“: Flut von Verstößen im Lkw-Verkehr

Insgesamt 221 Schwerfahrzeuge wurden am Donnerstag zwischen 9 und 17 Uhr auf den Tiroler Straßen überprüft. Kontrolliert wurde sowohl auf den wichtigen Transitrouten A12, A13 und S16 als auch auf zahlreichen Bundes- und Landesstraßen. Dazu zählten unter anderem die Fernpassstraße, die Reschenstraße, die Loferer Straße, die Drautalstraße, die Seefelder Straße, die Tiroler Straße, die Achenseestraße und die Zillertalstraße.