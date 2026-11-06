Max Verstappen: „Geht uns allen an die Substanz“

„Als ich noch ein Teenager war, machte es mir nichts aus, an jedem Wochenende zu fahren. Nun sind wir so eingespannt, ich habe aber inzwischen eine Familie. Und die vermisse ich halt, wenn ich unterwegs bin“, so der vierfache Weltmeister. „Klar kann ich die Familie mitnehmen, aber ich bin letztlich an der Arbeit. Also ist die Zeit beschränkt, die ich mit meinen Lieben verbringen kann, selbst wenn ich sie dabei habe.“