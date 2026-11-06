15-Jährige aus dem Marchfeld wird vermisst

Seit Mittwochabend wird die 15-jährige Slavica J. aus Leopoldsdorf im Marchfeld (NÖ) vermisst. Die Jugendliche könnte sich in Wien aufhalten. Die Polizei bittet um Hinweise.
Die 15-jährige Slavica J. ist seit den Abendstunden des 4. November von ihrer Wohnadresse in Leopoldsdorf im Marchfeld im Bezirk Gänserndorf abgängig. Laut Polizei könnte sich die Jugendliche in Wien aufhalten.
Schwarze Kleidung und lange schwarze Haare
Die Jugendliche ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und wiegt rund 45 Kilogramm. Sie hat lange, glatte schwarze Haare und braune Augen.
Laut Polizei trug sie zuletzt eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jacke sowie schwarze Schuhe mit weißen Schuhbändern.
Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Leopoldsdorf im Marchfeld unter 059133/3211 entgegen.
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