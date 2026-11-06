Suche nach den Vandalen geht in die Verlängerung

Lautes Zischen und Schüttelgeräusche

Sämtliche Geschädigten haben „keine Probleme“ mit dem Angeklagten. Die meisten bezeichnen ihn als netten, hilfsbereiten Menschen. Eine Frau jedoch, deren Besitz unversehrt geblieben war, kommt mit ihm „in letzter Zeit weniger gut zurecht. Es geht um politische Angelegenheiten“, sagt sie im Zeugenstand, bevor sie ihre Wahrnehmungen vom 20. Juni zu schildern beginnt. Um 2.15 Uhr sei sie durch lautes Zischen und Schüttelgeräusche munter geworden. Durch das Fenster will sie eine Gestalt wahrgenommen haben, die „schwankenden Schrittes damit gekämpft hat, sich den Rucksack umzuhängen. Dann habe ich ihn erkannt.“ Sie zeigt auf den Angeklagten. Erst am nächsten Tag habe sie die Schmierereien gegenüber bemerkt und kombiniert, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte. Dass sie ihn sprayen gesehen hat, wird verneint.