Raphinha verlängert, Herzdame liebt ihn noch mehr

Da wird der gute Mann doch gleich einmal mit Liebe überhäuft. Zumindest verbaler Natur. Weil der seinen Vertrag beim FC Barcelona verlängerte, bekam Superstürmer Raphinha von seiner Frau ein herzerwärmendes Posting gewidmet.
Ihr Herz sei mit „Stolz und Freude“ erfüllt. Immerhin habe ihr Mann allerhand „durchmachen und ertragen müssen“, um zu seinem Traumklub zu kommen. Und bei diesem jetzt seinen Vertrag zu verlängern. Die sterlie Meldung: Raphinha bleibt bis 2030 beim FC Barcelona. Die ausgeschmückte Herz-Schmerz-Story drumherum: Seine Frau, das brasilianische Model und Influencerin Natalia Rodrigues Belloli, strickt drumherum eine nahe an der Schmonzette angesiedelte Liebes-Story. Idyllische Familienfotos mit dem kleinen Sohn inklusive. Und natürlich jede Menge Zuspruch für ihren Göttergatten. „Danke, dass du niemals aufgegeben hast, an unsere Träume geglaubt und vor allem immer für uns gekämpft hast. Möge Gott dich weiterhin segnen und deinen Weg erleuchten. Wir lieben dich“, schreibt sie auf Instagram.
„... was die Farben bedeuten“
Am Donnerstagnachmittag war Barca mit Raphinhas Vertragsverlängerung an die Öffentlichkeit gegangen. „Er weiß, was diese Farben bedeuten“, schreibt der Klub auf seinem offiziellen Insta-Profil. Dazu das Foto des sichtlich stolzen Super-Brasilos mit einem Shirt, das der Schriftzug seines Namens ziert. Und die Zahl 2030. So lange läuft der jetzt „aktualisierte“ Vertrag.
Mit Flick ging‘s bergauf
Raphinha, der knapp vor seinem 30. Geburtstag steht, wechselte 2022 von Leeds United zu Barcelona. Sofort schlug er nicht ein, die Liebe wollte sich entwickeln. So wirklich in (Über-)Form geriet er erst, als Hansi Flick das Cheftrainer-Amt übernahm. Dann aber richtig. Inzwischen ist Raphinha mit Barca dreifacher Meister, einmal Pokalsieger. Im Vorjahr staubte er die Torjägerkrone der Champions League. Und auch aktuell läuft‘s. Der Führende in der Torschützenliste in Spaniens „La Liga“ ist – erraten! – Raphinha. 15-mal ließ er es in der laufenden Saison schon klingeln. Sein erster Verfolger, Kylian Mbappe von Real Madrid, „nur“ zwölfmal.
Vielleicht gibt‘s von seiner Frau ja wieder ein Extra-Liebes-Posting, wenn er heuer die Torjägerkrone in der spanischen Liga holt.
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