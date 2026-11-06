Raphinha verlängert, Herzdame liebt ihn noch mehr

Ihr Herz sei mit „Stolz und Freude“ erfüllt. Immerhin habe ihr Mann allerhand „durchmachen und ertragen müssen“, um zu seinem Traumklub zu kommen. Und bei diesem jetzt seinen Vertrag zu verlängern. Die sterlie Meldung: Raphinha bleibt bis 2030 beim FC Barcelona. Die ausgeschmückte Herz-Schmerz-Story drumherum: Seine Frau, das brasilianische Model und Influencerin Natalia Rodrigues Belloli, strickt drumherum eine nahe an der Schmonzette angesiedelte Liebes-Story. Idyllische Familienfotos mit dem kleinen Sohn inklusive. Und natürlich jede Menge Zuspruch für ihren Göttergatten. „Danke, dass du niemals aufgegeben hast, an unsere Träume geglaubt und vor allem immer für uns gekämpft hast. Möge Gott dich weiterhin segnen und deinen Weg erleuchten. Wir lieben dich“, schreibt sie auf Instagram.