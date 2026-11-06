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Wechsel im Winter?

Real schnappt sich offenbar Bayerns Wunschspieler

Deutsche Bundesliga
06.11.2026 14:40
Transfer-Niederlage für Max Eberl (l.) und Christoph Freund (r.)
Transfer-Niederlage für Max Eberl (l.) und Christoph Freund (r.)(Bild: AFP/AFP or licensors)
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Von krone Sport

Der FC Bayern muss sich offenbar von dem Plan verabschieden, JJ Gabriel an die Isar zu holen. Laut „Bild“-Reporter Christian Falk wird das Supertalent von Manchester United wohl im Winter zu Real Madrid wechseln. 

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Mit seinen 16 Jahren zählt Gabriel zu den größten Fußball-Talenten Englands. Seit der U18 – mittlerweile spielt der Offensivprofi für das U21-Team der „Red Devils“ – hat er mehr Torbeteiligungen als Einsätze.

„Er will die Insel verlassen“
Entsprechend groß ist das Interesse internationaler Topklubs – so auch jenes des FC Bayern. Laut Falk werden sich die Münchner allerdings nach einem anderen Spieler umschauen müssen. „Er hat gesagt, er will die Insel verlassen. Man muss fairerweise sagen, die Spanier waren da eh schon die ganze Zeit vor. Real Madrid war so ein bisschen sein Ding, was er im Kopf hatte“, meinte der Reporter im Podcast „Bayern-Insider“. Auch Transfer-Insider Fabrizio Romano schrieb auf X bereits von einem Wechsel zu den „Königlichen“.

Entscheidend dürften auch die finanziellen Angebote der beiden Vereine gewesen sein. „Es gab Gespräche, es gab Kontakt, aber letztendlich sind die Bayern auch nicht all-in gegangen. Und das im vollen Bewusstsein“, so Falk.

Gabriel stammt aus der Jugend von Manchester United, seit Sommer trainiert er mit den Profis und brachte es bereits zu Testspieleinsätzen. Auf seine ersten Minuten in einem Pflichtspiel wartet der Teenager allerdings noch – eventuell klappt‘s ja in Madrid ...

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