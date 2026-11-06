Real schnappt sich offenbar Bayerns Wunschspieler

„Er will die Insel verlassen“

Entsprechend groß ist das Interesse internationaler Topklubs – so auch jenes des FC Bayern. Laut Falk werden sich die Münchner allerdings nach einem anderen Spieler umschauen müssen. „Er hat gesagt, er will die Insel verlassen. Man muss fairerweise sagen, die Spanier waren da eh schon die ganze Zeit vor. Real Madrid war so ein bisschen sein Ding, was er im Kopf hatte“, meinte der Reporter im Podcast „Bayern-Insider“. Auch Transfer-Insider Fabrizio Romano schrieb auf X bereits von einem Wechsel zu den „Königlichen“.