LIVE: Konferenzschaltung – wer wird Winterkönig?

Es ist alles angerichtet für einen Showdown um die Winterkrone in der Ostliga! Gleich drei Teams könnten sich heute zum Winterkönig krönen. Neben Leader Marchfeld Donauauen (trifft auf Donaufeld) rittern im direkten Duell noch Oberwart und der Wiener Sportclub um den Herbstmeistertitel. Bei uns auf krone.tv sind Sie in der Konferenzschaltung ab 18.55 Uhr bei der Titelentscheidung live mit dabei.