Zehn Jahre Kampf: „Wir haben nie locker gelassen“

2027 soll endlich gebaut werden

Nun müssen noch die letzten formalen Schritte erledigt werden. In den kommenden Gemeinderatssitzungen sollen die notwendigen Beschlüsse zur Auflösung beziehungsweise Anpassung bestehender Mietverträge gefasst werden. Der Start der Bauarbeiten ist für das kommende Jahr vorgesehen.

Für Partoll steht fest, dass nach der langen Vorgeschichte keine weitere Zeit verloren werden darf: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Die Verträge sind unterzeichnet, die nächsten Schritte werden rasch erledigt. Jetzt darf es keine weiteren Verzögerungen geben.“