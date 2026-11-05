Lkw-Lenker gab sich auch als eigener Beifahrer aus

Die Verkehrspolizei Steyr konnte Donnerstagmittag einen türkischen Lkw-Lenker überführen, der in 56 Tagen insgesamt 58 Übertretungen nach dem Kraftfahrgesetz begangen haben soll.
Verkehrspolizisten aus Steyr kontrollierten am Donnerstag gegen 12 Uhr den digitalen Fahrtenschreiber im Lkw eines 49-jährigen Türken aus Rumänien. Dieser wird soll zwischen 10. September und 5. November vielfach die Lenk- und Ruhezeiten auf seiner persönlich zugewiesenen Fahrerkarte verfälscht haben.
Zweifahrerbetrieb
Der Türke war stets in einem Zweifahrerbetrieb unterwegs und soll nach Abschluss seiner Lenkzeit seine Fahrerkarte aus dem Schreiber entnommen und die Fahrt als Beifahrer fortgesetzt haben. Anschließend soll er die eigene Fahrerkarte wieder in den intelligenten Fahrtenschreiber eingelegt und eine Ruhezeit manuell nachgetragen haben.
In Summe konnten dem Mann 58 Übertretungen nach dem Kraftfahrgesetz (KFG) festgestellt werden. Dem 49-Jährigen wurde die Weiterfahrt bis zur Zahlung einer Sicherheitsleistung untersagt.
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