Lkw-Lenker gab sich auch als eigener Beifahrer aus

Zweifahrerbetrieb

Der Türke war stets in einem Zweifahrerbetrieb unterwegs und soll nach Abschluss seiner Lenkzeit seine Fahrerkarte aus dem Schreiber entnommen und die Fahrt als Beifahrer fortgesetzt haben. Anschließend soll er die eigene Fahrerkarte wieder in den intelligenten Fahrtenschreiber eingelegt und eine Ruhezeit manuell nachgetragen haben.