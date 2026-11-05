Edle Tropfen, Figurentheater und Faschingszauber

Auch an diesem Wochenende gibt es in Oberösterreich wieder tolle Events zu erleben: Die „Krone“ präsentiert das Weinfest in der PlusCity. Dort sorgt Kulttiroler Harry Prünster mit Witz und Musik für beste Unterhaltung. Bei den Figurentheatertagen in Haag am Hausruck verzaubern Puppenspielerinnen die Besucher. Und die fünfte Jahreszeit wird von der Faschingsgilde Timelkam ganz traditionell eingeläutet.