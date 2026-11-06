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Auch Unterhaus-Ärger

Nach Rauferei: WAC-Coach für fünf Jahre gesperrt!

Fußball National
06.11.2026 05:59
Am Trainersessel der WAC-U9 sitzt mittlerweile schon ein neuer Mann.
Am Trainersessel der WAC-U9 sitzt mittlerweile schon ein neuer Mann.(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Porträt von Lukas Töfferl
Von Claudio Trevisan und Lukas Töfferl

Drei Nachwuchstrainer des WAC waren bei einem U9-Turnier in Slowenien in eine Rauferei verwickelt. Auch die Polizei in Maribor ist involviert. Und: Im Kärntner Fußball-Unterhaus gab es ebenso Ärger. Ein Kicker in der 1. Klasse Ost wurde fürs gesamte Frühjahr gesperrt.

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Wirbel bei einem Fußball-Nachwuchsturnier in Slowenien! Bei den Tabor Open in Maribor mit über 1300 Kids kam es vor einigen Wochen zu einer Rauferei – mittendrin: der WAC.

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