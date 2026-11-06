Nach Rauferei: WAC-Coach für fünf Jahre gesperrt!

Drei Nachwuchstrainer des WAC waren bei einem U9-Turnier in Slowenien in eine Rauferei verwickelt. Auch die Polizei in Maribor ist involviert. Und: Im Kärntner Fußball-Unterhaus gab es ebenso Ärger. Ein Kicker in der 1. Klasse Ost wurde fürs gesamte Frühjahr gesperrt.