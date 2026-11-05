Nach Felssturz mit 2 Toten ist Urteil überfällig

Es drohen bis zu zwei Jahre Haft

Durch den Felssturz wurden zudem ein Nebengebäude eines Wohnhauses und eine Garage beschädigt. Insgesamt mussten vier Gebäude evakuiert werden. Ein Urteil ist für Donnerstag geplant, bei Schuldsprüchen drohen den Angeklagten bis zu zwei Jahren Haft. Sie haben sich bisher nicht schuldig bekannt.