Dreiste Diebe ließen nur größten Traktor stehen

Scheinbar wird wirklich gestohlen, was nicht niet- und nagelfest ist – auch wenn es sich um drei tonnenschwere Traktoren handelt. „Wir besitzen die Fahrzeuge gemeinschaftlich. Als wir am Vormittag bemerkt haben, dass sie weg sind, haben wir zuerst noch gedacht, dass jemand damit am Feld ist“, schildert die betroffene Landwirtin (40) aus Oftering. Schnell war aber klar, dass in der Nacht auf Mittwoch Diebe am Werk gewesen waren.