Dreiste Diebe ließen nur größten Traktor stehen

Dreister Diebstahl mitten in der Nacht: Unbekannte knackten eine Halle auf einem Bauernhof in Oftering (OÖ) und stahlen gleich drei Traktoren. Der Schaden ist enorm, die Wut bei der Bäuerin groß. Besonders bitter: Die 200.000 Euro teuren Maschinen sind nicht versichert. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.
Scheinbar wird wirklich gestohlen, was nicht niet- und nagelfest ist – auch wenn es sich um drei tonnenschwere Traktoren handelt. „Wir besitzen die Fahrzeuge gemeinschaftlich. Als wir am Vormittag bemerkt haben, dass sie weg sind, haben wir zuerst noch gedacht, dass jemand damit am Feld ist“, schildert die betroffene Landwirtin (40) aus Oftering. Schnell war aber klar, dass in der Nacht auf Mittwoch Diebe am Werk gewesen waren.
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