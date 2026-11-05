Die Mehrheit sagt klar „Nein“ zur gesunden Watschn

Die Akzeptanz einer gewaltfreien Erziehung in Oberösterreich ist laut einer neuen Trendstudie der Kinder und Jugendanwaltschaft OÖ so hoch wie nie zuvor. Gleichzeitig zeigt die Untersuchung, dass viele Eltern im Alltag an ihre Grenzen stoßen. „Die jungen Menschen in unserem Land haben das Recht auf eine gewaltfreie Kindheit“, betont Landesrat Martin Winkler (SPÖ). Die Studie zeigt einen deutlichen Bewusstseinswandel: 81 Prozent stufen mittlerweile eine Ohrfeige als Gewalt ein, 2009 waren es erst 55 Prozent. Nur noch neun Prozent glauben, dass eine „gesunde Watsche“ niemandem schade. Auch psychische Gewalt wird zunehmend erkannt.