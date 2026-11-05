Danielle Spera über Mut und jüdisches Leben

Der Kepler Salon, der eigentlich in Linz zu Hause ist, gibt im Rahmen der „communale oö“ ein Gastspiel in Gmunden: Am Sonntag, 8. November, wird hier die bekannte Journalistin und Autorin Danielle Spera im Seeschloss Ort auftreten. Sie blättert das Buch „Mut“ auf, das 36 jüdische Frauen zu Wort kommen lässt.