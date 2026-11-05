Danielle Spera über Mut und jüdisches Leben

Der Kepler Salon, der eigentlich in Linz zu Hause ist, gibt im Rahmen der „communale oö“ ein Gastspiel in Gmunden: Am Sonntag, 8. November, wird hier die bekannte Journalistin und Autorin Danielle Spera im Seeschloss Ort auftreten. Sie blättert das Buch „Mut“ auf, das 36 jüdische Frauen zu Wort kommen lässt.
Von biblischen Figuren bis zu Ikonen der Moderne: Die Psychoanalytikerin Erika Freeman und die Journalistin Danielle Spera stellen in ihrem Buch „Mut“ 36 eindrucksvolle jüdische Frauen aus Geschichte und Gegenwart vor.
Von biblischen Frauen wie Sarah, Rebecca oder Rachel und Ruth bis zu Salonnièren wie Berta Zuckerkandl, über Wissenschaftlerinnen wie Käthe Leichter, Schriftstellerinnen wie Hannah Arendt, Politikerinnen wie Golda Meir, mit der Erika Freeman gut bekannt war, bis hin zu Gal Gadot oder Sheryl Sandberg: All ihre Lebenswege sind Zeugnisse von Stärke, Selbstbestimmung und Hoffnung.
Das inspirierende Buch über Vorbilder und jüdisches Selbstverständnis streift auch aktuelle politische Themen. Es zeigt aber vor allem, wie Mut Generationen prägt. Insgesamt ermutigt es, die Welt mit neuen Augen zu sehen.
In Gmunden im Seeschloss Ort (8. November, 11 bis 13 Uhr) wird Spera das Buch „Mut“ (Amalthea, 28 Euro) persönlich vorstellen und die Inhalte im Gespräch mit Cornelia Lehner, Intendantin des Kepler Salons, und dem Publikum vertiefen. Der Eintritt bei dieser Veranstaltung der „communale oö“ ist frei!