Mit fossilem Sprit fahren ist „ein Glücksspiel“

95 Cent mehr für einen Liter Diesel, 86 Cent mehr für den Liter Benzin im Jahr 2035, wenn das Erneuerbaren-Energie-Gesetz Verkehr umgesetzt wird: Dieses Szenario berechnete Ökonom Christian Helmenstein kürzlich im Auftrag der WKO. Bald wurde Kritik daran laut: Das Verkehrsministerium gab eine eigene Studie in Auftrag, Greenpeace sah die „Grundlagen seriöser Wissenschaft“ verletzt.