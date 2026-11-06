Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Klima-Experte warnt:

Mit fossilem Sprit fahren ist „ein Glücksspiel“

Wirtschaft
06.11.2026 05:00
Wie teurer wird das Tanken noch? Kriege wirken sich stärker aus als Klimaschutzmaßnahmen, sagt ...
Wie teurer wird das Tanken noch? Kriege wirken sich stärker aus als Klimaschutzmaßnahmen, sagt Ökonom Karl Steininger.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Macht Klimaschutz das Autofahren teurer? Der Grazer Ökonom Karl Steininger argumentiert dagegen: „Alleine seit Jahresbeginn ist der Dieselpreis um 43 Prozent gestiegen“ – und das ohne neue Klimagesetze. Je länger man von fossilen Kraftstoffen abhängig bleibt, desto mehr zahle man drauf. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

95 Cent mehr für einen Liter Diesel, 86 Cent mehr für den Liter Benzin im Jahr 2035, wenn das Erneuerbaren-Energie-Gesetz Verkehr umgesetzt wird: Dieses Szenario berechnete Ökonom Christian Helmenstein kürzlich im Auftrag der WKO. Bald wurde Kritik daran laut: Das Verkehrsministerium gab eine eigene Studie in Auftrag, Greenpeace sah die „Grundlagen seriöser Wissenschaft“ verletzt.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
06.11.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
335.994 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
120.574 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
116.644 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
2752 mal kommentiert
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
646 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
546 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Wirtschaft
„Krone“-Kommentar
Flugabgabe: Der Schuss ins Knie
Krone Plus Logo
Klima-Experte warnt:
Mit fossilem Sprit fahren ist „ein Glücksspiel“
Krone Plus Logo
Jugend am Werk
Kündigungen beenden Ära der Lehrwerkstätte
Kritik an ÖGB
Auch ohne „Strafe“ steigt Beschäftigung Älterer
135 Millionen Euro
AMS-Chef zu Nachzahlung: „Kein Schaden entstanden“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf