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Aus dem Mühlviertel

18 Meter hoch! Linzer Christbaum ist angekommen

Oberösterreich
05.11.2026 16:01
Ein Stück Mühlviertel bringt heuer weihnachtlichen Glanz in die Innenstadt.
Ein Stück Mühlviertel bringt heuer weihnachtlichen Glanz in die Innenstadt.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Eine stattliche Tanne aus dem Mühlviertel hat am Donnerstag ihre Reise in die Landeshauptstadt angetreten. Seitdem schmückt der knapp 18 Meter hohe Baum den Linzer Hauptplatz. Bis er in vollem Lichterglanz erstrahlt, dauert es allerdings noch ein wenig.

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Noch sind es einige Wochen bis Weihnachten, doch auf dem Linzer Hauptplatz ist bereits ein unübersehbarer Vorbote der Adventzeit eingetroffen. Am Donnerstag wurde dort der traditionelle Christbaum aufgestellt. Und der kann sich durchaus sehen lassen: Knapp 18 Meter ragt die stattliche Tanne in die Höhe, die heuer aus der Marktgemeinde Lembach im Mühlkreis im Bezirk Rohrbach stammt.

Donnerstag Vormittag wurde die 18 Meter hohe Tanne angeliefert und fachmännisch am Hauptplatz ...
Donnerstag Vormittag wurde die 18 Meter hohe Tanne angeliefert und fachmännisch am Hauptplatz aufgestellt.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Auf großer Reise ins Herz von Linz
Bevor der Baum seinen Ehrenplatz mitten in der Landeshauptstadt einnehmen konnte, war einiges an Arbeit notwendig. In Lembach wurde die Tanne fachgerecht gefällt und für den Transport vorbereitet. Anschließend ging es auf einem Tieflader vom Mühlviertel nach Linz, wo der Baum schließlich auf dem Hauptplatz aufgestellt wurde. Doch noch fehlt der Tanne ihr festliches Kleid. Wie schon in den vergangenen Jahren übernimmt die Linz AG die weihnachtliche Beleuchtung. Dabei setzt man auf energiesparende LED-Technik. Zahlreiche Lichter sollen den Christbaum in der Adventzeit zu einem weithin sichtbaren Blickfang machen.

Als Spender fungierte Harald Wortner (o.), aus dessen Wald in Lembach im Mühlkreis der heurige ...
Als Spender fungierte Harald Wortner (o.), aus dessen Wald in Lembach im Mühlkreis der heurige Linzer Christbaum stammt.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Feierliche Übergabe am 21. November
Bis der Baum in seiner ganzen Pracht erstrahlt, müssen sich die Linzer allerdings noch etwas gedulden. Am Samstag, 21. November, wird der geschmückte Christbaum um 17 Uhr offiziell an die Stadt übergeben. Dazu gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm, mit dem zugleich die Linzer Adventzeit eingeläutet wird.

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