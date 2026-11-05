18 Meter hoch! Linzer Christbaum ist angekommen

Auf großer Reise ins Herz von Linz

Bevor der Baum seinen Ehrenplatz mitten in der Landeshauptstadt einnehmen konnte, war einiges an Arbeit notwendig. In Lembach wurde die Tanne fachgerecht gefällt und für den Transport vorbereitet. Anschließend ging es auf einem Tieflader vom Mühlviertel nach Linz, wo der Baum schließlich auf dem Hauptplatz aufgestellt wurde. Doch noch fehlt der Tanne ihr festliches Kleid. Wie schon in den vergangenen Jahren übernimmt die Linz AG die weihnachtliche Beleuchtung. Dabei setzt man auf energiesparende LED-Technik. Zahlreiche Lichter sollen den Christbaum in der Adventzeit zu einem weithin sichtbaren Blickfang machen.