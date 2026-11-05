Industrie, E-Autos und Co: So steigt Strombedarf

Strom wird zum neuen Gold – umso mehr, wenn man den Berechnungen des Energieexperten Jürgen Neubarth folgt. Der Forscher hat im Auftrag der Erneuerbare Energie Österreich eine Analyse zu Oberösterreich erstellt. Ergebnis: Der Strombedarf des Bundeslandes wird von derzeit jährlich 16 Terawattstunden bis 2040 um 63 Prozent auf 26 Terawattstunden steigen. Durch neue Serverfarmen könnte der Verbrauch sogar noch weiter auf rund 30 Terawattstunden ansteigen.