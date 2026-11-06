Cup-Match manipuliert: Prozess um Fußball-Betrug!

Das hätte wohl keiner mehr gedacht: Sechs Jahre nach einem verdächtigen Fußballspiel in Kärnten und langen Ermittlungen bis nach Südostasien beginnt dazu in den nächsten Wochen ein Strafprozess am Klagenfurter Landesgericht. Drei Männer aus der Sportszene sind angeklagt, ihnen drohen Haftstrafen wegen Betruges – einer von ihnen sitzt bereits hinter Gittern. Worum geht es?