Land gibt erstmals mehr als 10 Milliarden Euro aus

Mehr Mitarbeiter für Staatsbürgerschaftsvergabe

Für Haimbuchner ist das vorgelegte Papier ein „Budget, das man herzeigen kann“. Im Bereich der Vergabe von Staatsbürgerschaften, der in seiner Verantwortung liegt und zuletzt ein wenig ins Strudeln gekommen ist (die „Krone“ berichtete), habe man sich darauf geeinigt, zwölf neue Mitarbeiter einzustellen, „um die Antragshäufung bearbeiten zu können“.