Bestnoten für Betreuung, doch kaum einer stimmt ab

Nur zehn Prozent der Eltern bewertete Horte

Doch die aktuelle Elternbefragung hat auch einen Schönheitsfehler. Denn von 4143 eingeladenen Eltern nahmen lediglich 749 an der Befragung teil. Das entspricht einer Rücklaufquote von rund 18 %. Besonders gering war das Interesse bei den Horten, wo gerade einmal 10,3 % der Eltern ihre Meinung abgaben. Die Stadt hält die Ergebnisse dennoch für aussagekräftig. „Wir bewerten die Ergebnisse vorsichtig und nehmen alle Hinweise darin ernst“, heißt es auf „Krone“-Nachfrage aus dem Büro der Vizebürgermeisterin.