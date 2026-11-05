Zweites OP-Team? „Wäre in vielen Fällen hilfreich“

Vor eineinhalb Jahren verlor ein Salzburger (79) sein Leben aufgrund eines Aorteneinrisses. Vier Stunden musste er auf eine Not-Operation warten, weil der OP-Saal belegt und nur ein Team da war. Seine Familie reichte Monate später Klage gegen die Salzburger Landeskliniken (SALK) ein. Nun gab ein Herzchirurg als Zeuge interessante Einblicke.