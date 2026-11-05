Lenker mit Porsche tödlich verunglückt

Keine Rettung mehr

Für eine Person kam jede Hilfe zu spät – sie wurde im Wrack des Sportwagens eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Erst am Mittwochvormittag war ein Landwirt in Hartkirchen beim Überholen frontal gegen einen Lastwagen geprallt und so schwer verletzt, dass er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlag.