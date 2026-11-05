Lenker mit Porsche tödlich verunglückt

Schon wieder forderte ein heftiger Verkehrsunfall ein Menschenleben. In Ried in der Riedmark (OÖ) war ein Autolenker mit seinem Sportwagen von der Fahrbahn abgekommen und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt. Der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen.
Der nächste tödliche Verkehrsunfall erschütterte am Donnerstag das Land. Diesmal war gegen Mittag der Lenker eines roten Porsche 911 aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Er fuhr über eine Wiese, bevor er gegen einen Baum prallte.
Keine Rettung mehr
Für eine Person kam jede Hilfe zu spät – sie wurde im Wrack des Sportwagens eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Erst am Mittwochvormittag war ein Landwirt in Hartkirchen beim Überholen frontal gegen einen Lastwagen geprallt und so schwer verletzt, dass er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlag.
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