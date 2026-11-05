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Gegen Baum geprallt

Lenker mit Porsche tödlich verunglückt

Oberösterreich
05.11.2026 15:55
Für den Lenker des Porsche kam jede Hilfe zu spät
Für den Lenker des Porsche kam jede Hilfe zu spät(Bild: FOTOKERSCHI / SIMON BRANDSTÄTTER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schon wieder forderte ein heftiger Verkehrsunfall ein Menschenleben. In Ried in der Riedmark (OÖ) war ein Autolenker mit seinem Sportwagen von der Fahrbahn abgekommen und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt. Der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen.

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Der nächste tödliche Verkehrsunfall erschütterte am Donnerstag das Land. Diesmal war gegen Mittag der Lenker eines roten Porsche 911 aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Er fuhr über eine Wiese, bevor er gegen einen Baum prallte.

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