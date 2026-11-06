LASK zieht davon: Hält Sturm wirtschaftlich mit?

Europa-League-Nacht in Graz-Liebenau, auch für Sturms Wirtschafts-Geschäftsführer Thomas Tebbich immer wieder ein Highlight. Die Grazer nehmen im sechsten Jahr in Folge an einer europäischen Gruppen- bzw. Ligaphase teil. „Alles andere als selbstverständlich“, weiß Tebbich, dass härtere Zeiten warten. „Wir haben ja einen Startplatz verloren, unsere Teams müssen dazu künftig erst durch die gesamte Qualifikation durchkommen. Leichter wird es jedenfalls nicht, eine europäische Ligaphase zu erreichen.“