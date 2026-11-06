Kündigungen beenden Ära der Lehrwerkstätte

Helle Aufregung hatte – wie berichtet – heuer schon im März geherrscht, als bekannt geworden ist, dass aufgrund von Einsparungen auf Bundesebene der Ausbildungseinrichtung von Jugend am Werk in Rotenturm – Siget in der Wart das Aus droht. Künftig sollen keine neuen Lehrlinge mehr über das Arbeitsmarktservice (AMS) der Werkstätte zugewiesen werden, hat es geheißen.