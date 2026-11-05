Streit um Standesamtsverband Fall für das Gericht?

Der Streit um den Standesamtsverband Mittelburgenland geht in die nächste Runde. Wie berichtet, sind die 27 Mitgliedsgemeinden uneins, wie es mit dem Verband weitergehen soll. Nicht nur das, sechs davon haben sogar gültige Gemeinderatsbeschlüsse, dass sie aus dem Verband austreten wollen – was ihnen aber aufgrund der Statuten nicht möglich ist.