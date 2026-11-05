Wieder sorgt Familie für Eklat im Gerichtssaal

Bei der Hauptverhandlung am 25. August steht der mittlerweile 22-Jährige auf und will heimgehen. Er wird von Justizwachebeamten aus dem Saal geleitet. Der Vater, der im April ein Mail an die Polizei geschrieben hatte, in dem er der 20-Jährigen drohte (auch hier gab’s einen Schuldspruch) trat am Gang auf einen der Beamten ein. Er bekam Hausverbot am Landesgericht.