Solche Geschichten schreibt nur das Leben

Geschichten gibt es, die schreibt nur das Leben. Wie jene von Timon Baltl. Der steirische Golf-Pro war schon weg vom Fenster, hatte heuer kein Spielrecht auf der Challenge Tour. „Und eine ganze Saison auf der Alps Tour oder Pro Tour wäre finanziell nicht zu stemmen gewesen. Du hast hohe Ausgaben, aber kleine Einnahmen“, sagt Baltl, der sich mit diversen Turnieren und Einladungen durchschlug.