Landesgericht wertet Gaza-Parole als Verhetzung

In der Verhandlung am Donnerstag bestritt der Beschuldigte entschieden, Antisemit zu sein. Als Aktivist der Global Sumud Flotilla habe er insgesamt eine Woche in israelischer Haft verbracht. Dort sei er geschlagen worden und habe zu wenig zu trinken bekommen. Man sei in Hungerstreik getreten. Andere seien noch schwerer misshandelt, Frauen sogar vergewaltigt worden, behauptete er. Das habe damals Hass in ihm ausgelöst. In die Kundgebung in Mannheim sei er zufällig geraten. Einen ihm ebenfalls zur Last gelegten Betrug beim AMS gestand er hingegen: Während seiner Auslandsaufenthalte hatte er rund 1420 Euro Notstandshilfe bezogen, ohne die Reisen zu melden. Das Geld ist nach Angaben des AMS bereits zurückbezahlt.