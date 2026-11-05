Österreich muss sich Gastgeber geschlagen geben

Österreicher lassen Möglichkeiten liegen

Goalie David Kickert und seine Vorderleute sahen sich im WM-Spielort 2027 früh dem deutschen Druck ausgesetzt. Die Österreicher blieben defensiv aber stabil und konnten offensiv ebenfalls Akzente setzen. Dominic Hackl vergab nach Vorarbeit von Vinzenz Rohrer aus kurzer Distanz, ehe ein Schuss des Verteidigers an die Latten-Oberkante knallte. Im zweiten Drittel waren die Österreicher ebenfalls gut in der Partie, ehe zwei überharte Strafen für Lucas Thaler und Benjamin Baumgartner den Deutschen zwei Überzahlspiele bescherten.