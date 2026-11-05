Österreich muss sich Gastgeber geschlagen geben

Österreichs Eishockey-Team ist mit einer Niederlage gegen den Gastgeber in den Deutschland Cup gestartet. Deutschland setzte sich am Donnerstag in Düsseldorf 3:0 (0:0,2:0,1:0) durch. Während Österreich seine Chancen vergab, trafen die Hausherren zweimal im Powerplay. Weiter geht es für die ÖEHV-Auswahl von Teamchef Roger Bader am Samstag erneut in Düsseldorf gegen die Slowakei (15 Uhr), zum Abschluss wartet am Sonntag das Spiel gegen Lettland (11 Uhr).
Nach einem kurzen Vorbereitungscamp in Salzburg waren die Österreicher mit guten Erinnerungen zum Vier-Nationen-Turnier angereist. Im Vorjahr setzten sich die Rot-Weiß-Roten im Prestigeduell 5:2 durch. Die wie die Österreicher ohne ihre Nordamerika-Akteure sowie einige verletzte Stammkräfte eingelaufenen Deutschen präsentierten sich unter dem neuen Bundestrainer Andre Rankel aber als harter Gegner.
Österreicher lassen Möglichkeiten liegen
Goalie David Kickert und seine Vorderleute sahen sich im WM-Spielort 2027 früh dem deutschen Druck ausgesetzt. Die Österreicher blieben defensiv aber stabil und konnten offensiv ebenfalls Akzente setzen. Dominic Hackl vergab nach Vorarbeit von Vinzenz Rohrer aus kurzer Distanz, ehe ein Schuss des Verteidigers an die Latten-Oberkante knallte. Im zweiten Drittel waren die Österreicher ebenfalls gut in der Partie, ehe zwei überharte Strafen für Lucas Thaler und Benjamin Baumgartner den Deutschen zwei Überzahlspiele bescherten.
Rohrer verpasste in Unterzahl noch das 1:0, ehe Stefan Loibl (33.) das zweite deutsche Powerplay eine Sekunde vor Ablauf der Zeit zur Führung nutzte. Colin Ugbekile (40.) legte eine knappe Minute vor der Drittelsirene nach. Österreich versuchte es auch im Schlussabschnitt mit Forechecking, die Belohnung blieb aber aus. Wojciech Stachowiak (48.) nutzte ein weiteres Powerplay zum dritten deutschen Treffer. Die Österreicher konnten danach nicht mehr kontern, Deutschland spielte die Partie kontrolliert über die Zeit.
Bader sah den deutschen Sieg „um ein bis zwei Tore“ zu hoch ausgefallen. „Über weite Strecken war es ein ausgeglichenes Spiel, aber wir haben kein Tor erzielt und so kann man nicht gewinnen“, meinte der Schweizer.
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