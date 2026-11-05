Vize-Weltmeister hofft auf Rückzieher von Feller

Nach dem Weltcup-Auftakt in Sölden bewegt sich der Technik-Tross der Herren nach Skandinavien. In Levi gibt der Lavanttaler Oscar Heine sein Debüt, Jakob Eisner muss verletzt passen. Auf eine Mini-Chance hofft Adrian Pertl. Der 30-Jährige musste sich die Vorbereitung heuer selbst finanzieren – ohne Einkommen von Kopfsponsor und Bundesheer.