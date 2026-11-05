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Aus beim Heeressport

Vize-Weltmeister hofft auf Rückzieher von Feller

Ski Alpin
05.11.2026 20:58
Adrian Pertl (li.) könnte in Levi dabei sein, wenn Kollege Manuel Feller auslässt.
Adrian Pertl (li.) könnte in Levi dabei sein, wenn Kollege Manuel Feller auslässt.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Nach dem Weltcup-Auftakt in Sölden bewegt sich der Technik-Tross der Herren nach Skandinavien. In Levi gibt der Lavanttaler Oscar Heine sein Debüt, Jakob Eisner muss verletzt passen. Auf eine Mini-Chance hofft Adrian Pertl. Der 30-Jährige musste sich die Vorbereitung heuer selbst finanzieren – ohne Einkommen von Kopfsponsor und Bundesheer.

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Des einen Freud des anderen Leid. Während Oscar Heine als einziger Kärntner Starter beim Slalom in Levi (15. November) sein Weltcup-Debüt gibt, schauen Jakob Eisner (mit Syndesmosebandriss bis zu sechs Wochen out!) und Adrian Pertl durch die Finger!

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