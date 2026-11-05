Kalifornien hebt 548 Todesurteile auf

Tatsächlich gilt der Schritt nur als symbolisch, da die Todesstrafe im US-Bundesstaat Kalifornien bereits seit 20 Jahren nicht mehr vollstreckt wurde. „Meine heutige Entscheidung erfolgt nach fast drei Jahrzehnten, in denen ich als gewählter Amtsträger offen gegen staatlich gebilligte Hinrichtungen Stellung bezogen habe“, schrieb Newsom. Er sei überzeugt, dass eine Gesellschaft ohne „staatlich sanktioniertes Töten“ stärker sei.