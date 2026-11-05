Warum es wegen der neuen Regeln mehr Partien gibt

Früher war alles besser! Sehen zumindest die Kritiker des VAR so – aber es gibt im Fußball auch Neuerungen, die halten, was sie versprechen! Wie die Zeitspielregeln zur Saison 2026/27 – darunter fallen etwa die 8-Sekunden-Regel für Ausschüsse oder die 10-Sekunden-Regel bei Spielerwechsel.